بالأرقام .. الصعيدي يتألق مع النصر .. ويكشف سر تألقه

يعد احمد الصعيدي إضافة كبيرة لنادي النصر بعد انضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من صفوف نادي القناة .





وخاض احمد الصعيدي 6 مباريات مع النصر أحرز خلالها 6 أهداف واحرز الصعيدي 3 أهداف في كأس مصر واحرز هدفين في أولي مباراة رسمية له امام شبان بدواي هدف في مرمي مستقبل وطن .





وفي الدوري أحرز احمد الصعيدي أولي أهدافه في مرمي المريخ البورسعيدي كما أحرز هدفين في مرمي فريق زد .





وابدي احمد الصعيدي نجم فريق النصر سعادته البالغة بعدما قاد فريق لفوز كبير علي زد بثلاثية دون رد حيث سجل الصعيدي هدفين وسجل أحد كالوشا الهدف الثالث في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 15 بدوري القسم الثاني.





وقال أحمد الصعيدي أن النصر حقق انتصار مهم علي فريق كبير ولاعبين خبرات وجهاز فني كبير وان هذا الفوز هو نتائج للجهد والعمل خلال المباريات الماضية .





واضاف الصعيدي أن سر تألقه يعود لمساعدة اللاعبين وسيد عبد المدير الفني له .





وقال الصعيدي أن هدفه وتركيزه في العودة مع النصر لمكانة الطبيعي ولن الجميع داخل الفريق يعمل علي ذلك وأن الوضع الحالي للفريق لا يليق باسم نادي النصر .



