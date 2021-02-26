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صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد مهددة بالفشل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطورات جديدة حدثت بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.
وأشار برنامج  الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022  ويرتبط النجم الفرنسي بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وألمح البرنامج الإسباني أن مسئولي باريس سان جيرمان لن يتخلوا عن مبابي في الميركاتو الصيفي المقبل بأقل من 200 مليون يورو وذلك في حالة فشل النادي الفرنسي في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني.
وأوضح البرنامج الإسباني أنه في حالة طلب باريس سان جيرمان هذا المبلغ الضخم من أجل مبابي فإن ريال مدريد سيحول بوصلته مباشرة في الميركاتو الصيفي المقبل تجاه النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.
وأكد البرنامج الإسباني أن مبابي ينتظر إيماءة علنية من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بتحرك الملكي للتعاقد معه في الصيف المقبل بينما ريال مدريد ينتظر أن يعلن النجم الفرنسي أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يتحرك للتعاقد معه.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يضغط على مبابي في مفاوضات تجديد العقد لأن باريس سان جيرمان يمتلك خطة بديلة بالتحرك للتعاقد مع ميسي في حالة رفض النجم الفرنسي للتجديد.

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