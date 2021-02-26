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محمد موسى: تعديلات قانون الشهر العقاري تحمي المواطن من عمليات النصب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن تعديلات قانون الشهر العقارى، تحمل الكثير من المميزات للمواطن، من بينها تشجيع المواطن لتسجيل مسكنه، لافتا أن ضريبة التصرفات العقارية لم تكن وليدة اليوم، حيث كان يتم تحصيلها بواقع ٢.٥٪ من قيمة العقارات المبينة أو أراضي البناء، عقب تخفيضها من عام 1996.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الضريبة على التصرفات العقارية، تقع على البائع وليس المشترى كما يروج إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لهدم استقرار الوطن،

وتابع الإعلامي محمد موسى، تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري تزيد من قيمته، كما يحمي المواطن من النصب والفبركة، لافتا أن جميع العقارات والأراضي بالقري والنجوع والكفور معفاة من قيمة التصرفات العقارية، فلم يتغير شيء وإنما تم وضع الأمور في نصابها الصحيح.

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