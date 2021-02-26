الليلة هالة صدقي مع عمرو الليثي بواحد من الناس على "الحياة"





هالة صدقى تكشف عن أسرار الخلاف مع زوجها وسعادتها بالتوأم وخوضها تجربة أم للفنانة " أمينة خليل " بمسلسل " ليه لأ " واحد من الناس على شاشة الحياة





الليلة هالة صدقى تجيب عن السؤال الصعب هل أخذت حقنة فيلر لتظهر بهذا الشكل بمسلسل عفاريت عدلى علام مع النجم عادل امام وهل تمنت ان تكون راقصة باليه واحد من الناس على شاشة الحياة





فى حلقة فنية خاصة فى العاشرة مساء اليوم الجمعة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، تحل النجمة الكبيرة هالة صدقي ضيفة على الإعلامى د. عمرو الليثى وتفتح قلبها وتكشف عن تجربتها بمسلسل ( ليه لا ) والذى يعرض حاليا وحقق نجاح كبيرا ً ، فى دور أم الفنانة أمينة خليل ولم تخشى من قيامها بدور الأم ؟





كما تتحدث عن أسرتها و أسرار عائلية تكشفها لأول مرة عن اخوها الوحيد " باسم " ، ووالدتها " ناظرة المدرسة " وكيف أثرت فى حياتها وأسباب الخلاف مع زوجها وصفة الجدعنة المشهور بها لدرجة ان زوجها على الرغم من الخلاف بينهما كتب على صفحته " العظيمة هالة صدقى ام اولادى ... اشكرك لانك انقذت حياة بابا يا اصيلة يا بنت الاصول .





كما تتطرق الحلقة الى سعادتها عندما علمت انها حامل فى تؤام وبعد والدتهم " سامى ومريم " تتحدث عن هالة صدقى الام فى البيت وتعاملها مع التوأم ، وتجيب على السؤال الصعب هل أخذت حقنة فيلر علشان تخلي شكلها وحش فى مسلسل عفاريت عدلى علام مع النجم عادل امام ، وهل تمنت على الجانب الآخر ان تكون راقصة باليه





وعن أقرب الشخصيات الى قلبها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية ، وعن خوضها تجربة الإنتاج بمسلسل "جوز ماما " مع الراحل طلعت زكريا وهل نجحت ام فشلت ،





كما تتحدث عن تجربتها العالمية من خلال فيلم بريطانى مع المخرج السوري أنور قوادري ، كما تتحدث عن عشقها للكلاب ، وهل صراحتها الزائدة كانت سبب فى انها خسرت العديد من الأدوار والمشاركة فى العديد من الأفلام .





وفي الختام تكشف الفنانة هالة صدقي عن مشاريعها المستقبلية وهل هناك أعمال درامية فى شهر رمضان المقبل



