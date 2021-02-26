Advertisements

الليلة هالة صدقي مع عمرو الليثي بواحد من الناس على "الحياة"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 

 هالة صدقى تكشف عن أسرار الخلاف مع زوجها وسعادتها بالتوأم وخوضها تجربة أم للفنانة " أمينة خليل "  بمسلسل  " ليه لأ " واحد من الناس على شاشة الحياة 

الليلة هالة صدقى تجيب عن السؤال الصعب هل أخذت حقنة فيلر لتظهر بهذا الشكل بمسلسل عفاريت عدلى علام مع النجم عادل امام وهل تمنت ان تكون راقصة باليه واحد من الناس على شاشة الحياة   

فى حلقة فنية خاصة  فى العاشرة مساء اليوم الجمعة من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، تحل النجمة الكبيرة هالة صدقي ضيفة على الإعلامى د. عمرو الليثى وتفتح قلبها وتكشف عن تجربتها بمسلسل ( ليه لا )  والذى يعرض حاليا وحقق نجاح كبيرا ً ، فى دور أم الفنانة أمينة خليل ولم تخشى من قيامها بدور الأم ؟

كما تتحدث عن أسرتها و أسرار عائلية تكشفها لأول مرة عن اخوها الوحيد " باسم "  ، ووالدتها " ناظرة المدرسة " وكيف أثرت فى حياتها وأسباب الخلاف مع زوجها وصفة الجدعنة المشهور بها لدرجة ان زوجها  على الرغم من الخلاف بينهما كتب على صفحته " العظيمة هالة صدقى ام اولادى ... اشكرك لانك انقذت حياة بابا يا اصيلة يا بنت الاصول . 

كما تتطرق الحلقة الى سعادتها عندما علمت انها حامل فى تؤام وبعد والدتهم " سامى ومريم " تتحدث عن هالة  صدقى الام فى البيت وتعاملها مع التوأم ، وتجيب على السؤال الصعب هل أخذت حقنة فيلر علشان تخلي شكلها وحش فى مسلسل عفاريت عدلى علام مع النجم عادل امام ، وهل تمنت على الجانب الآخر ان تكون راقصة باليه

وعن أقرب الشخصيات الى قلبها والتي قدمتها خلال مسيرتها الفنية ، وعن خوضها تجربة الإنتاج بمسلسل "جوز ماما " مع الراحل طلعت زكريا وهل نجحت ام فشلت ، 

كما تتحدث عن تجربتها العالمية من خلال فيلم بريطانى مع المخرج السوري أنور قوادري ، كما تتحدث عن عشقها للكلاب ، وهل صراحتها الزائدة كانت سبب فى انها خسرت العديد من الأدوار والمشاركة فى العديد من الأفلام .

وفي الختام تكشف الفنانة هالة صدقي عن مشاريعها المستقبلية وهل هناك أعمال درامية فى شهر رمضان المقبل 

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعة و 17 دقيقة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ أقل من نصف ساعة

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»