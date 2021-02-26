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محمد موسى عن خروقات اتفاقية العلا: نقض العهود اللغة السائدة للنظام القطري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
الفجر
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شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على النظام القطري، لعدم توقفه عن بث الشائعات المغرضة عن مصر رغم توقيعه على اتفاقية العلا فى 5 يناير الماضى بالسعودية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أصبح نقض العهود هي اللغة السائدة للنظام القطري، على مر السنوات الماضية، لاسيما في الفترة الأخيرة تخطت خروقات نظام تميم كل الحدود، فرغم توقيع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على وثيقة قمة العلا، والتي من بنودها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم المساس بسياستها، بل والتعاون سويًا فيما يهدد الأمن الوطنى أو الإقليمى، والوقوف جنبًا إلى جنب لمكافحة الإرهاب والتنظيمات التابعة لها، إلا أن النظام القطري لم ينفذ هذه البنود على أرض الواقع.

وتابع "موسى"، قطر ما زالت تأوى عددًا كبيرًامن القيادات والعناصر الإخوانية وما زالت تسمح لهم بالظهور على وسائل الإعلام التابعة لها وعلى رأسهم قناة الجزيرة، بل إنها ما زالت تستخدم وسائلها الإعلامية في مهاجمة الدول العربية.

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