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الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف طارق حشيش المدير المالي لنادي الزمالك تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وكتب حشيش على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد، فإن نادي جلاتاسراي له حق حصري بموجبه يضمن نادي الزمالك لجلاتاسراي الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ ٤ مليون دولار في اول يوليو ٢٠٢٢".

وأضاف :"ويسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا".

وتابع:  ولا تسري هذه الاتفاقية الا بإبرام عقد ملزم بين جلاتاسراي واللاعب، وحقوق غعادة البيع ١٥ ٪؜ من صافي الايراد لصالح نادي الزمالك وفي حالة عدم توقيع اللاعب  على عقد الانتقال النهائي".

وأختتم :" وامتناعه عن التوقيع في أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي لاغي ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الاعارة، وفي حالة انتقاله نهائي ثم إعادة  بيعه برقم وليكن ٣٠ مليون كده هيكون نصيب نادي الزمالك الاجمالي وصل عشرة مليون دولار وده في حد علمي اغلى سعر اتباع بيه لاعب مصري".

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