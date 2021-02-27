رئيس قسم الأشعة.. ثان ضحية لـ"كورونا" بالطاقم الطبي في يوم واحد

نعى الدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى ببني سويف المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، يوم الجمعة، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ثان حالة وفاة تشهدها المحافظة بين الأطقم الطبية لمستشفيات العزل خلال 24 ساعة.





ونشر مدير مستشفى الواسطى، منشورًا على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى ينعي الدكتور كرم سعد إمام، مدير مستشفى الواسطي المركزي، وكل العاملين بالمستشفى، شهيد الواجب الوطني والطبي (محمود حويحي) كبير فنيين الأشعة بالمستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونحتسبه عند الله شهيدًا".





وقال الدكتور كرم سعد لـ"الفجر": إن رئيس قسم الأشعة كان يتسم بالمجهود الكبير خلال أدائه لعمله بالمستشفى، وكان يسعى دائمًا لخدمة المرضى، في أي وقت، دون كلل أو ملل، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل مجهوده وتفانيه لخدمة المرضى، في ميزان حسناته.





وتابع: "رحم الله الفقيد شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته والهم الأسرة الصبر والسلوان، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، وإنا لله وإنا اليه راجعون".





ونعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، الجمعة، "مني جلال" الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي تعتبر ثان ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.



