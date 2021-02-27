Advertisements

رئيس قسم الأشعة.. ثان ضحية لـ"كورونا" بالطاقم الطبي في يوم واحد

السبت 27/فبراير/2021 - 05:14 ص
محمود حويجي
محمود حويجي
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
نعى الدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى ببني سويف المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، يوم الجمعة، رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ثان حالة وفاة تشهدها المحافظة بين الأطقم الطبية لمستشفيات العزل خلال 24 ساعة.

ونشر مدير مستشفى الواسطى، منشورًا على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى ينعي الدكتور كرم سعد إمام، مدير مستشفى الواسطي المركزي، وكل العاملين بالمستشفى، شهيد الواجب الوطني والطبي (محمود حويحي) كبير فنيين الأشعة بالمستشفى، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونحتسبه عند الله شهيدًا".

وقال الدكتور كرم سعد لـ"الفجر": إن رئيس قسم الأشعة كان يتسم بالمجهود الكبير خلال أدائه لعمله بالمستشفى، وكان يسعى دائمًا لخدمة المرضى، في أي وقت، دون كلل أو ملل، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل مجهوده وتفانيه لخدمة المرضى، في ميزان حسناته.

وتابع: "رحم الله الفقيد شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته والهم الأسرة الصبر والسلوان، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، الجمعة، "مني جلال" الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي تعتبر ثان ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.

وكانت مديرية الصحة ببني سويف، خصصت مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر بني سويف الفجر

أخبار تهمك

عقد وهمي.. الأهلي يكشف مؤامرة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 8 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

موقف محرج لمذيعة بالقناة الأولى.. ومتابعون يسخرون (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| إصابات كورونا تعود للاستقرار.. و"الصحة" تعلن البيان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة لجماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

دفتر عزاء ثاني حالة وفاة بين الصحفيين بـ'كورونا'

وفاة طبيبة بوحدة صحية ببني سويف متأثرة بإصابتها بـ"كورونا"

ثاني طبيب في أسبوع.. وفاة نائب مدير مستشفى متأثرًا بـ"كورونا" ببني سويف

صحة بني سويف: قبول أبنة "شهيدة كورونا" بـ"طب النهضة" كمنحة دراسية

تحويل مستشفى الواسطى المركزى لعزل مصابي كورونا ببني سويف

وفاة ممرضة بمستشفى بلبيس إثر إصابتها بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»