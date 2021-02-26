مجموعة العشرين تتعهد بعدم وقف التحفيز المالي والنقدي قبل الأوان

اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين اليوم الجمعة 26 فبراير على تحاشي السحب المبكر لحزم التحفيز المالي والنقدي التي قدموها للاقتصاد العالمي من أجل التغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19.





وقالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مؤتمر صحفي إن القادة الماليين اتفقوا أيضا على تكثيف تعاونهم للتعامل مع التعافي الذي مازال هشا وغير متكافئ واستكشاف سبل إضافية لمساعدة الاقتصادات الفقيرة على مواجهة فيروس كورونا.





عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين مؤتمرا عبر الاتصال المرئي اليوم حيث تصدرت جدول الأعمال الاستجابة العالمية للفوضى الاقتصادية غير المسبوقة التي أفرزها الفيروس.