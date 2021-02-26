تغريم شركة بوينج بـ 6.6 مليون دولار بسبب فشل في تلبية شروط السلامة









ملف السلامة يبدو أنه لن يفارق شركة بوينج، فبعد أن ظهرت مشاكل متزايدة في إنتاج طائرات 787 Dreamliners والتي بدورها تضيف مزيدا من الضغوط المالية على الشركة، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية فرضها غرامة قدرها 6.6 مليون دولار على الشركة مجزئة إلى 5.5 مليون دولار لتلبية شروط تسوية عام 2015 وذلك لعدم امتثال الشركة في تحسين السلامة والرقابة التنظيمية و 1.2 مليون دولار أخرى لتسوية قضيتين أخرتين.





مدير إدارة الطيران الفدرالية كان قد أعلن في بيان أن على الشركة أن تعطي الأولوية للسلامة والامتثال التنظيمي، وأن الإدراة ستضع دائمًا السلامة في المقام الأول في جميع قراراتها، وبدورها أكدت بوينج على أنها تعمل على تعزيز إجراءات العمل والعمليات الخاصة للتأكد من الالتزام بأعلى معاييرالسلامة والجودة.





هذا وما زالت الشركة تعمل بجهد لتخطي الضغوط التي تتعرض لها بعد حادثتي تحطم لطائرة 737 ماكس والتي سلطت الضوء بشكل كبير على معايير السلامة المتبعة، ويأتي ذلك في ظل التراجع الحاد الذي يتعرض له قطاع الطائرات الضغوط التي يتعرض لها قطاع الطائرات مع التراجع الحاد في الطلب على إثر الظروف القاسية التي فرضتها جائحة كورونا على السفر.