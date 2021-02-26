تعرف على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الخميس، مواعيد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام في تمام التاسعة والنصف مساءًا يوم الأحد الموافق 18 أبريل لعام 2021، على استاد القاهرة الدولي.





وكان مفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في 28 ديسمبر الماضي بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن تم تأجيل المباراة بناءًا على طلب الأمن، ليتحدد لها موعدًا جديدًا يوم 18 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.





كما أعلنت إدارة المسابقات موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتقرر إقامة المباراة يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021، على استاد القاهرة الدولي.





ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة.



