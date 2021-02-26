Advertisements

تعرف على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الخميس، مواعيد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام في تمام التاسعة والنصف مساءًا يوم الأحد الموافق 18 أبريل لعام 2021، على استاد القاهرة الدولي.

وكان مفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في 28 ديسمبر الماضي بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن تم تأجيل المباراة بناءًا على طلب الأمن، ليتحدد لها موعدًا جديدًا يوم 18 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

كما أعلنت إدارة المسابقات موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتقرر إقامة المباراة يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري الأهلي والزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 4 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ ثلث ساعة

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري الجديد

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني بالدوري الممتاز

عاجل.. تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

الموعد النهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»