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محافظ الشرقية: لن نتخلى عن "عجوز الحسينية" ووجهت بمساعدتها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بمجهود كبير لمساعدة الحالات الإنسانية وتقدم الدعم المالي والمعنوي، بالتنسق مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الجمعيات الخيرية تتعان مع الدولة بشكل إيجابي، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى منزل الحاجة زينب القرومي، بقرية أبوشميس، التابعة لمركز الحسينية، لتقديم الدعم اللازم لها عقب التهام النيران مسكنها بسبب ماس كهربائي.

وتابع محافظ الشرقية، واجنبا مساعدة جميع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أنه سيتابع موقف السيدة العجوز.
 
ووجه الإعلامي محمد موسى، الشكر للدكتور ممدوح غراب، على استجابته الفورية، وتكليفه المهندس سامي معجن الطحاوي رئيس مركز الحسينية، بالتنسيق الفوري مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لبحث امكانية مساعدة السيدة العجوز.

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