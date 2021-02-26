"حماة الوطن" يتابع رصد انتقادات قانون الشهر العقاري لعرضها على المتخصصين

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، متابعته للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم، وعلى رأسها ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون.



وأشار الحزب في بيان له، مساء اليوم الجمعة، أنه قد سعي إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لاخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله.



وأكد حزب حماة الوطن بكافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب متابعته المستمرة لما يمثل عبئًا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارًا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب واتساقًا مع توجهات القيادة السياسية المهتمه دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية



"مستقبل وطن" يتقدم بتعديل تشريعى على قانون التسجيل بالشهر العقارى



وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.



وقال الحزب، في بيان نشره: أن الحزب تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته".



ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

