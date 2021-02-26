Advertisements

رئيس الشهر العقاري: رسوم المادة 35 ثابتة.. والعميل يدفعها على مرتين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الدولة تقدم الخدمات للمواطنين رغبة منها في تسيير الحياة على المواطنين وراحتهم وتقديم الرعاية لهم.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رسوم المادة 35 ثابتة، والمواطن لا يدفع الرسوم كلها مرة واحدة، ولكن دفع ربعها في الأول أي ما يعادل 25%، والبقية تدفع عند تسجيل الحكم.

وتابع: جميع التصرفات غير المسجلة ليس لها قيمة سوى بين أطرافها البائع والمشتري، والمقصود بالتصرف غير المسجل، هو الذي لم يسجل في الشهر العقاري، لأنها الجهة الوحيدة المنوطة بنفل الملكية.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ ربع ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»