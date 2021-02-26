مارسيلو بيلسا يكشف عن أخطر لاعبي أستون فيلا

أكد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، أن جاك جريليش نجم أستون فيلا، هو أخطر لاعبي فريقه على الإطلاق





وشدد بيلسا، على أن ليدز عليه التوصل لطريقة من أجل احتواء خطورة هذا اللاعب (جريليش) إذا تعافى من الإصابة وشارك في مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز، غدا السبت.





وأحرز جريليش 7 أهداف وصنع 12 فرصة تهديف في كل المنافسات خلال الموسم الحالي، لكنه غاب بسبب إصابة خفيفة في الساق عن مباراة فريقه في الجولة السابقة والتي انتهت بهزيمته أمام ليستر سيتي.





وعن القائد جريليش قال بيلسا "هو لاعب كبير يمكنه إخلال التوازن (في الفرق)، دائما أفضل وجود أفضل لاعبي المنافسين.. لأن ذلك يشكل دافعا لنا لمواجهة هؤلاء اللاعبين والسعي لتحييد دورهم".





وسيغيب عن تشكيلة ليدز في المباراة بسبب الإصابة لاعب الوسط كالفين فيليبس والمهاجم رودريجو، في حين يمكن أن يشارك لاعب الوسط ماتيوش كليتش بعد غيابه عن الجولة السابقة بسبب الإصابة.





ويحتل ليدز المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، متخلفا بنقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن.



