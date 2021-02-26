Advertisements

مارسيلو بيلسا يكشف عن أخطر لاعبي أستون فيلا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، أن جاك جريليش نجم أستون فيلا، هو أخطر لاعبي فريقه على الإطلاق

وشدد بيلسا، على أن ليدز عليه التوصل لطريقة من أجل احتواء خطورة هذا اللاعب (جريليش) إذا تعافى من الإصابة وشارك في مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز، غدا السبت.

وأحرز جريليش 7 أهداف وصنع 12 فرصة تهديف في كل المنافسات خلال الموسم الحالي، لكنه غاب بسبب إصابة خفيفة في الساق عن مباراة فريقه في الجولة السابقة والتي انتهت بهزيمته أمام ليستر سيتي.

وعن القائد جريليش قال بيلسا "هو لاعب كبير يمكنه إخلال التوازن (في الفرق)، دائما أفضل وجود أفضل لاعبي المنافسين.. لأن ذلك يشكل دافعا لنا لمواجهة هؤلاء اللاعبين والسعي لتحييد دورهم".

وسيغيب عن تشكيلة ليدز في المباراة بسبب الإصابة لاعب الوسط كالفين فيليبس والمهاجم رودريجو، في حين يمكن أن يشارك لاعب الوسط ماتيوش كليتش بعد غيابه عن الجولة السابقة بسبب الإصابة.

ويحتل ليدز المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، متخلفا بنقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليدز فريق ليدز يونايتد جريلش استون فليلا

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ ساعة و 16 دقيقة

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ ربع ساعة

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

واقعة تاريخية.. المحمدي ومدرب مرشح للأهلي يشاركان في تفويت هدف لليدز يونايتد

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 6-2-2020

نجم أستون فيلا يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

نجم أستون فيلا يرفض ريال مدريد وبرشلونة

بعد الصعود للبريميرليج.. تعرف على أرقام الساحر "مارسيلو بيلسا" مع ليدز يونايتد

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»