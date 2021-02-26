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إبراهيم عيسى: مسودة الأحوال الشخصية الجديدة تناسب عصور امتلاك الجواري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد شيء في منتهى الردائة وينم عن عقلية عصبية لا تليق بما فيه مصر الآن، قائلًا: "علينا البحث فيه عن قانون يتعلق بملك اليمين ونضع فيه بند للجواري، ما هو قانون عصور وسطى وممكن يتسع لشراء الجواري وإيوائهم في البيت".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذا القانون يفقد المرأة شخصيتها وكرامتها وقيمتها، متابعًا: "فيه جواري في الإسلام فعلًا وملكة يمين لكننا موقفينه، يمكننا أيضًا تقييد بند تعدد الزوجات بتقييده ووضع اشتراطات خاصة به".

وأوضح أن تعطيل فكرة الجواري ليس تعطيل للإسلام لكن توسيع لمداركنا ومعارفنا وفتح عقولنا لكل الاجتهادات، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتصدى لهذا المسودة ولا المجلس القومي للمرأة وهذا شيء في منتهى العجب، ونضع له علامات الاستفهام لعدم تحرك هذه الهيئات ضد هذه المسودة.

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