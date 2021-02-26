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المفتي: مصر ذكرت في القرآن بشكل صريح 35 مرة و70 تلميحًا (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن حب الله لمصر من المعاني الواضحة خلال النصوص الشرعية، لجملة من الآيات والأحاديث النبوية المشرفة.

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرآن الكريم احتفى بمصر، مضيفًا أن مصر ذكرت في القرآن الكريم بشكل صريح 35 مرة، ونحو 70 مرة تلميحًا.

وأشار شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إلى أن النبي أخبرنا أن الجندي المصري الذي يدافع عن بلده في الداخل وعلى الحدود ولا يعتدي فإنه جندي نبيل شريف.

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