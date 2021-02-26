تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

كشف الطاقم الطبى بالنادى الأهلى، عن موعد جاهزية الحاوى وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية.









وقال أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى، فى تصريحات صحفية:"وليد سليمان سيصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات مع القلعة الحمراء، وذلك خلال أسبوع".





وتابع: "وليد سليمان يسير بشكل جيد فى البرنامج التأهيلى والعلاجى الذى تم وضعه له، وأصبح قريب بشدة من المشاركة الأساسية".



