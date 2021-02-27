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اليوم .. اجتماع الهيئة العليا لـ"الوفد" لمناقشة القرارات الأخيرة للحزب

السبت 27/فبراير/2021 - 05:47 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
دينا إبراهيم
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يعقد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم السبت، اجتماعًا مشترك يضم شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ورؤساء وسكرتيري عموم لجان الشباب والمرأة ومساعدي رئيس الحزب ورؤساء اللجان النوعية.

ومن المُقرر أن يناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:
أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.

وفي وقت سابق، كان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا للاشتراك في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد.

وضمت قائمة المفصولين كلًا من: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.

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