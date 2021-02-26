"انتهى عصر الساعة الاخيرة".. الباز: متابعة الرئيس للمشروعات ضمنت تنفيذها في وقتها

سلط الإعلامي الدكتور محمد الباز، الضوء على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتفقد اعمال التطوير لمحاور وطرق شرق القاهرة.



وقال الباز، في برناجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن الدولة ستفادت كثيرا من هذه العادة الحسنة للرئيس السيسي بالتفقد الدوري للمشروعات، لن المشرواعت اصبحت تنفذ وتنتهي خلال الجدول الزمني المعد لها.



وواصل أن المصريين معروفين بانهم ملوك الساعة الأخيرة، ولكن الآن انتهى عصر الساعة الاخيرة، وأصبحت كل المشروعات تنفذ في موعدها المحدد، والعمل يسير بانضباط الساعة".