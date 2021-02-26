"انتهى عصر الساعة الاخيرة".. الباز: متابعة الرئيس للمشروعات ضمنت تنفيذها في وقتها

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"انتهى عصر الساعة الاخيرة".. الباز: متابعة الرئيس للمشروعات ضمنت تنفيذها في وقتها
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:32 م
داليا الحسين
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سلط الإعلامي الدكتور محمد الباز، الضوء على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتفقد اعمال التطوير لمحاور وطرق شرق القاهرة.
وقال الباز، في برناجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن الدولة ستفادت كثيرا من هذه العادة الحسنة للرئيس السيسي بالتفقد الدوري للمشروعات، لن المشرواعت اصبحت تنفذ وتنتهي خلال الجدول الزمني المعد لها.
وواصل أن المصريين معروفين بانهم ملوك الساعة الأخيرة، ولكن الآن انتهى عصر الساعة الاخيرة، وأصبحت كل المشروعات تنفذ في موعدها المحدد، والعمل يسير بانضباط الساعة".
وقال الباز، في برناجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن الدولة ستفادت كثيرا من هذه العادة الحسنة للرئيس السيسي بالتفقد الدوري للمشروعات، لن المشرواعت اصبحت تنفذ وتنتهي خلال الجدول الزمني المعد لها.
وواصل أن المصريين معروفين بانهم ملوك الساعة الأخيرة، ولكن الآن انتهى عصر الساعة الاخيرة، وأصبحت كل المشروعات تنفذ في موعدها المحدد، والعمل يسير بانضباط الساعة".
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