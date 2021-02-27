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نجم مانشستر يونايتد على رادار روما

السبت 27/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن خوان مانويل ماتا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبا جداً من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن ماتا البالغ من العمر 32 عاماً يمتلك عقداً مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي ولكن إدارة الشياطين الحمر لا تنوي تفعيل هذا البند.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين مهتمان بالتعاقد مع ماتا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة إنتقال حر.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ماتا يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ عام 2014 قادماً من تشيلسي وخاض مع الفريق الإنجليزي حتى الآن 267 مباراة في جميع البطولات وسجل 50  هدفاً وصنع47 هدف آخرين.

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