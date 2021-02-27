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خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

السبت 27/فبراير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن شرط الأهلي الوحيد للموافقة على رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

وأبلغ اللاعب المالي إدارة الكرة بالفريق الأحمر، بتلقيه عرضا أوروبيا من إحدى الفرق الإسبانية للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد نجح في تجديد عقد اللاعب لمدة خمس سنوات قادمة، بعد أن قارب على الانتهاء.

وكشف المصدر، عن شرط الأهلي الوحيد للاستغناء عن خدمات اليو ديانج، حيث أكد أن اللاعب لن يرحل عن المارد الأحمر بأقل من 6 مليون يورو.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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