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"نبدأ بالأخبار المهمة".. هكذا تحدث عمرو أديب في أول ظهور له عقب حادث السير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استهل الإعلامي عمرو أديب، ظهوره الأول بعد عودته من الإجازة بعد تعرضه لحادث سير الأسبوع الماضي، قائلا: "دائما البداية من الأخبار.. والأخبار الهامة، موضوع الشهر العقاري".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن كل مواطن في مصر يجب أن يعلم أن "مفيش حارة سد" في مصر.

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قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وموجودة منذ 1939، وهى ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها شخص طبيعي أي يمتلك قطعة أرض أو عقار بمفرده وقيمتها 2.5% من قيمة البيع.

وأشار "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن البائع هو الملتزم بسداد هذه الضريبة، موضحا أن سعر الضريبة حتى 1996 حتى 5% ولكن رغبة من الدولة في تشجيع الممولين تم تخفيضها إلى 2.5%.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الوحدات السكنية التي تباع من الشركات، وكذلك الوحدات في الكمباوندات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.

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