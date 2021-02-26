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"رفقا بالناس يا حكومة".. الباز يشيد بالتحركات لتعديل قانون الشهر العقاري
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:34 م
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، بتحرك تنسيقية شباب الأحزاب، وحزب مستقبل وطن لإجراء تعديل تشريعي على تعديلات قانون الشهر العقاري لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وأضاف، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أننكا معلومات كثيرة قيلت عن هذا القانون، وتم ترويج العديد من الشائعات عن هذا القانون وأبرز هذه الشائعات هي نزع ملكية أي وحدة سكنية او عقار لم يتم تسجيله، وهذا أمر عار تماما عن الصحة.
واستكمل أننا الىن امام مرحلة جديدة بالنسبة لهذا القانون، وهو انه سيكون هناك تعديل تشريعي له لتخفيف الاعباء على المواطن، ومن المنتظر أن تكون هناك إجراءات لاحقة تتعلق بتطبيق القانون لأنه سيطبق بداية من ٤ مارس المقبل، فمن الممكن أن يجمد لحين التوافق عليه تشريعيا.
وواصل ان هناك قوانين كثيرة تحتاج لمراجعة، وتم إقرارهامن قبل مجلس النواب دون حوار مجتمعي ويجب إعادة النظر بها، متابعا:" رفقا بالناس يا حكومة، الضغط علىا لمواطن نتيجته هتبقى مش كويسة".
وأضاف، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أننكا معلومات كثيرة قيلت عن هذا القانون، وتم ترويج العديد من الشائعات عن هذا القانون وأبرز هذه الشائعات هي نزع ملكية أي وحدة سكنية او عقار لم يتم تسجيله، وهذا أمر عار تماما عن الصحة.
واستكمل أننا الىن امام مرحلة جديدة بالنسبة لهذا القانون، وهو انه سيكون هناك تعديل تشريعي له لتخفيف الاعباء على المواطن، ومن المنتظر أن تكون هناك إجراءات لاحقة تتعلق بتطبيق القانون لأنه سيطبق بداية من ٤ مارس المقبل، فمن الممكن أن يجمد لحين التوافق عليه تشريعيا.
وواصل ان هناك قوانين كثيرة تحتاج لمراجعة، وتم إقرارهامن قبل مجلس النواب دون حوار مجتمعي ويجب إعادة النظر بها، متابعا:" رفقا بالناس يا حكومة، الضغط علىا لمواطن نتيجته هتبقى مش كويسة".
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