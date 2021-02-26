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"رفقا بالناس يا حكومة".. الباز يشيد بالتحركات لتعديل قانون الشهر العقاري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، بتحرك تنسيقية شباب الأحزاب، وحزب مستقبل وطن لإجراء تعديل تشريعي على تعديلات قانون الشهر العقاري لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.

وأضاف، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أننكا معلومات كثيرة قيلت عن هذا القانون، وتم ترويج العديد من الشائعات عن هذا القانون وأبرز هذه الشائعات هي نزع ملكية أي وحدة سكنية او عقار لم يتم تسجيله، وهذا أمر عار تماما عن الصحة.

واستكمل أننا الىن امام مرحلة جديدة بالنسبة لهذا القانون، وهو انه سيكون هناك تعديل تشريعي له لتخفيف الاعباء على المواطن، ومن المنتظر أن تكون هناك إجراءات لاحقة تتعلق بتطبيق القانون لأنه سيطبق بداية من ٤ مارس المقبل، فمن الممكن أن يجمد لحين التوافق عليه تشريعيا.

وواصل ان هناك قوانين كثيرة تحتاج لمراجعة، وتم إقرارهامن قبل مجلس النواب دون حوار مجتمعي ويجب إعادة النظر بها، متابعا:" رفقا بالناس يا حكومة، الضغط علىا لمواطن نتيجته هتبقى مش كويسة".

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