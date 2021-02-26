Advertisements

نشرة أخبار محافظة بني سويف اليوم الجمعة 26-2-2021: تسجيل حالتي وفاة بكورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، نسردها لكم، خلال السطور التالية:

نعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، "مني جلال" الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية التابعة لإدارة الفشن، جنوب المحافظة، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" كثاني ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.

ونعى الدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، شهيد الواجب الوطني والطبي "محمود حويحي" رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، كثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة بين الأطقم الطبية لمستشفيات العزل خلال 24 ساعة.

وأعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 125 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وفض تجمع لسرادق، وإغلاق 13 مابين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة "أب ونجليه" بحروق متوسطة، إثر إنفجار إسطوانة غاز، اليوم، داخل مخبز بلدي بقرية "منشأة الامراء" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.

وأعلنت محافظة بني سويف، عن تحصين 76 ألف رأس ماشية متنوعة، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية، أستمرت ليومين، بقرية "هرم ميدوم" بمركز الواسطى، وفرت الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1500 مواطنًا، ضمن قوافل وزارة الصحة.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ ربع ساعة

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»