نشرة أخبار محافظة بني سويف اليوم الجمعة 26-2-2021: تسجيل حالتي وفاة بكورونا

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، نسردها لكم، خلال السطور التالية:



نعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، "مني جلال" الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية التابعة لإدارة الفشن، جنوب المحافظة، والتى وافتها المنية بعزل مستشفى التأمين الصحي، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا المستجد" كثاني ممرضة تتوفى بكورونا خلال 48 ساعة.



ونعى الدكتور كرم سعد، مدير مستشفى الواسطى المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، شهيد الواجب الوطني والطبي "محمود حويحي" رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، كثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة بين الأطقم الطبية لمستشفيات العزل خلال 24 ساعة.



وأعلنت محافظة بني سويف، عن تحرير 125 محضرًا للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وفض تجمع لسرادق، وإغلاق 13 مابين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.



وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة "أب ونجليه" بحروق متوسطة، إثر إنفجار إسطوانة غاز، اليوم، داخل مخبز بلدي بقرية "منشأة الامراء" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.



وأعلنت محافظة بني سويف، عن تحصين 76 ألف رأس ماشية متنوعة، ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بجميع قرى ومراكز المحافظة.



وأعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية، أستمرت ليومين، بقرية "هرم ميدوم" بمركز الواسطى، وفرت الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1500 مواطنًا، ضمن قوافل وزارة الصحة.

