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محمد موسى صارخًا: فين "هيومن رايتس" من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، لافتا أنه في الوقت الذي يتغني أردوغان بحرية الرأي ببلاده في وسائل الإعلام التابعه له وفي قناة جزيرة تجد تقارير تفضح تدني حقوق الانسان في بلاده.
 
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة"، بالرصد والتوثيق لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا، وذلك من خلال التركيز على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات التركية خلال العام الماضي.

وأشار "موسى" إلى أن التقارير الحقوقية وتوصية مجلس حقوق الانسان التابعه للأمم المتحدة، قالت إن تركيا فرضت تأميم شبه كامل لحرية الرأي والتعبير، وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي ولفقت لهم تهم لها علاقة بالإرهاب، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة".

وأتم الإعلامي محمد موسى "صارخا"، فين هيومن رايتس ووتش من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا أنتوا فين يا كدابين؟.

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