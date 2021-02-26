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تعرف على سعر ومواصفات سيارة إم جي 5 "MG 5" الصينية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:35 م
سيارة إم جي 5
سيارة إم جي 5
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تعتبر سيارة  إم جي 5 الصينية أحد اكثر السيارات الكثر مبيعاً في سوق جمهورية مصر العربية، وتحديداً خلال العام الماضي 2020، رغم الركود العالمي، الذي ضرب الأسواق، بسبب كورونا.
ام جي MG - كاربون فايبر

سيارة  إم جي 5 في مصر

وروجت الشركة عبر وكيلها في مصر، سيارة إم جي 5 سيان في السوق بشكل ناجح وكبير، حيث تم بيع 5.792 سيارة خلال 12 شهرًا، رغم المصاعب التي واجهت الأسواق.

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سيارة  إم جي 5 الأكثر مبيعاً

واقتنصت سيارة  إم جي 5 المدمجة الجديدة، المركز الثامن بقائمة أكثر السيارات مبيعًا على الإطلاق بمصر، متفوقة على العديد من الطرازات الأخرى في هذه الفئة المتوسطة.

مواصفات وأسعار سيارة MG5 الجديدة 2020 | سيارات سيدتي

فئات سيارة  إم جي 5

وتوجد ثلاثة فئات للسيارة إم جي 5 والتي تختلف عن بعضها البعض بحسب تجهيزات وكماليات كل فئة، إلى أن جميعها تعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT فعال ما يجعلها سيارة موفرة للوقود واقتصادية.

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أسعار سيارة  إم جي 5

وتبدأ أسعار سيارة  إم جي 5 من 219.990 جنيه للفئة الأولى، و239.990 للفئة الثانية، وفيما يتعلق بالفئة الثالثة والأكثر تجهيزًا "الكاملة"، يروج لها بسعر 259.990 جنيه.

إم جي5 2020 - أكثر الطرازات تنافسيةً في فئة سيارات السيدان المدمجة - موقع ويلز

مزايا سيارة  إم جي 5

وتوجد العديد من المزايا التي تميز سيارة  إم جي 5 من حيث المساعدة والأمان، مثل نظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوفر بثلاث خيارات عبر جميع طرازات السيارة ونظام XDS لتعزيز أداء السيارة على المنحنيات.



وسائل الأمان في سيارة إم جي 5

وتوجد في سيارة  إم جي 5  مجموعة من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية، ونظام ABS لمنع انغلاق الفرامل، ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، فضلًا عن كاميرا برؤية 360 درجة.


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