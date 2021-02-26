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جمال ياقوت: تسجيل الوحدات بالشهر العقاري اختياري (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الشعب المصري واعي ومدرك، ولا يستطيع أحد الضحك عليه بالكلام أبدا.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري اختياري وليس إجباري، وعدم التسجيل ليس له عقوبات للمالك أو العقار نفسه.

وتابع الدكتور جمال ياقوت، إن من أبرز مزايا تسجيل الوحدات في الشهر العقاري، أنها ترفع سعر الوحدة العقارية أيا كان نوعها، كما أنه سيكون معه ضمانة عقارية في حال أراد اللجوء للبنوك لأي سبب.

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