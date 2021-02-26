محمد موسى: الأتراك يعيشون تحت قبضة قمعية

قال الإعلامي محمد موسى، إن الأتراك يعيشون في ظل قبضة القمعية لحكومة الرئيس التركي، لافتا أنه لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة بينهم صحفيون ونشطاء حقوقيون مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية وتحت ذريعة وستار مكافحة الإرهاب".



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن التقارير الحقوقية أوضحت أن الحكومة التركية تابعت "هجماتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حملات التشهير والتخوين الإعلامية المستمرة".



وأتم الإعلامي محمد موسى قائلا: "الحكومة التركية لا تزال تلاحق الأشخاص وتحقق معهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم التركية" مضيفا:"فضائح أردوغان لا تنتهي وإحنا كمان مش هنبطل نطلع فضايحه للناس عشان نكشفه".