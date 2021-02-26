محام: حضانة الطفل أصبحت أبدية للمطلقة.. وهذا هو الدليل (فيديو)

علق الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: "القانون ساب أهم 3 حاجات إللي أنا بعتبرهم رمانة الميزان".



وأضاف "تمام"، خلال حواره مع "الجمعة في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن رمانة الميزان في أي قانون أحوال شخصية هي؛ سن الحضانة، مؤكدًا أنه يزيد معدلات الطلاق لأنها أصبحت حضانية أبدية للمطلقة، وتخيير الطفل أمام المحكمة بعد 15 عام، معلقًا: "ما هو هيختار والدته بعد 15 عام".



وتابع أن ثالث شيء هو ترتيب حضانة الطفل، معلقًا: "فيه كمية حبس كبيرة في القانون"، مستكملًا: "إللي ميرجعش الطفل بعد الاستضافة ياخد 6 شهور حبس".

