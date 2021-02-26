هالة صدقى تجربتى فى الزواج فشلت فشل ذريع









قالت النجمة هالة صدقى اننى اخدت الاولاد لزيارة والد زوجى وهو مريض بالمستشفى على الرغم من كل المشاكل ، ووجود كورونا ، ولكنى ذهبت مع اولادى وقلت لابد من الذهاب لجد اولادى ، على الرغم من وقوفه مع ابنه ضدى .





وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، اننى ذهبت الى المستشفى وكان والده محتاج دم ، والحمد لله قلبت الدنيا لحد ما وجدت الدم ، وزوجى كتب عبر صفحته ان زوجتى انقذت ابى وكان محتاج دم ووجدته وقلبت الدنيا عشان تلاقى الدم لوالدى.





واشارت هالة ان ما قمت به ده واجب على الرغم من الخلاف مع زوجى ووالده ، وان زوجى اخطا فى لحظة فيما يفعله ولكنى لا استطيع ان اسامحه على تشهيره بى والاساءة لى

وتابعت انه ارسل العديد من الرسائل واعتذر ولكنه طلب طلب معين ورفضت اى طلبات ولم اقبل اعتذاره .



