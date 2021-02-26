رئيس الشهر العقاري يوضح حقيقة معاقبة الممتنعين عن تسجيل الواحدت

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عدم تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري ليس له عقوبات للمالك أو العقار نفسه.



وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري، له عدة مزايا تعود على المواطنين ووحداتهم العقارية بالنفع.



وتابع الدكتور جمال ياقوت، إن من أبرز مزايا تسجيل الوحدات في الشهر العقاري، أنها ترفع سعر الوحدة العقارية أيا كان نوعها، كما أنه سيكون معه ضمانة عقارية في حال أراد اللجوء للبنوك لأي سبب.

