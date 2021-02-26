بدء العمل بمركز لقاحات كورونا بمحافظة العيدابي

بدأ مركز لقاحات كورونا بمحافظة العيدابي عمله اليوم، بإعطاء اللقاحات للفئات المستهدفة خلال الفترة الحالية، بحضور محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري، وذلك بمركز الرعاية الصحية الأولية في العيدابي.





واطلع الظافري على ما يضمه المركز من تجهيزات وخدمات أساسية وطواقم طبية، وآلية استقبال المستفيدين المسجلين بتطبيق “صحتي” منذ وصولهم إلى المركز حتى حصولهم على اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.





وتتكون تجهيزات مركز لقاحات كورونا بمركز الرعاية الصحية الأولية في العيدابي من نقطة الاستقبال ثم موقع الفرز البصري ومنطقة التسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، وعيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم، إضافةً إلى منطقة حفظ وتحضير لقاح كورونا.



