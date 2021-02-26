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رئيس البنك الدولي متفائل حيال أثر إصلاحات السودان على النمو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الجمعة 26 فبراير إنه متفائل بأن تحقيق استقرار سعر الصرف والإصلاحات المتخذة في السودان سيفضيان إلى نمو واسع النطاق وتراجع الفقر.

وقال مالباس في تصريحات لوزراء مالية مجموعة العشرين إنه يتوقع تسوية سريعة لمتأخرات البنك الدولي المستحقة على السودان، مبديا أمله في إحراز تقدم سريع صوب قرار بالإعفاء من الدين.

وأضاف أن كلا من إثيوبيا ونيجيريا استفادت من إنهاء أنظمة سعر الصرف المزدوج باهظة التكلفة.

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