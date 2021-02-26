الصحة: لا يوجد لقاح مستبعد.. ومصر تجيز استخدام 4 لقاحات

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنه لا يوجد لقاح مستبعد ومصر أعطت الأجازة لاستخدام أربعة لقاحات وهم الروسي وسينوفارم الصيني واسترازينيكا "أكسفورد" من إنتاج الهند وكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن هناك عدد من اللقاحات تحت التجارب



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الاهتمام فى مصر هو بالأمان والفعالية بغض النظر عن درجة حفظ اللقاح، ونحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة نتائج اللقاحات على الشعوب.



وتابعت مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث: "هناك استراتيجية واضحة لتوزيع اللقاحات وتطعيم الفئات المختلفة بدأت بالاطقم الطبية، مشيرة أن الموقع سيكون متاحا التسجيل علية وسيكون البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

