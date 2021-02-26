Advertisements

الصحة: لا يوجد لقاح مستبعد.. ومصر تجيز استخدام 4 لقاحات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنه لا يوجد لقاح مستبعد ومصر أعطت الأجازة لاستخدام أربعة لقاحات وهم الروسي وسينوفارم الصيني واسترازينيكا "أكسفورد" من إنتاج الهند وكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن هناك عدد من اللقاحات تحت التجارب

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الاهتمام فى مصر هو بالأمان والفعالية بغض النظر عن درجة حفظ اللقاح، ونحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة نتائج اللقاحات على الشعوب.

وتابعت مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث: "هناك استراتيجية واضحة لتوزيع اللقاحات وتطعيم الفئات المختلفة بدأت بالاطقم الطبية، مشيرة أن الموقع سيكون متاحا التسجيل علية وسيكون البدء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

أخبار تهمك

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ ربع ساعة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»