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أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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فى ليلة متميزة من ليالي حفلات دار أوبرا الاسكندرية، أقيم مساء اليوم الجمعة حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي حيث احتضنت جنبات المسرح أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الاسكندرية الراقى، تم عرض الفيلم الوثائقى "وطن بالاختيار"من إخراج حنان راضي.

قدم الفيلم الذى انتجته الهيئة الوطنية للإعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية وقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.

كما ناقش الفيلم الأحلام وتحديات المستقبل فى عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن
قدم الموسيقى التصويرية للفيلم المؤلف الموسيقى الدكتور أحمد عاطف مدير التصوير بولا طلعت.

عقب عرض الفيلم اقيمت ندوة فنية بحضور أبطال الفيلم إدارها الناقد السينمائي أحمد عسر وشارك فيها مخرجة الفيلم حيث تحدثت عن فكرة واختيار الفيلم بتقديم فكرة مختلفة لوجود الأجانب في الاسكندرية، وذلك من خلال الجيل الثالث والرابع المتواجدين حاليا وكل بطل في الفيلم له قصة عرضت بصورة مختلفة والمؤلف الموسيقى د. أحمد عاطف والذى تحدث عن اختياره لموسيقي الفيلم.

حيث قام بأعادة توزيع الاغاني المعروفة، ففكرة الفيلم بها عاطفة كبيرة تنبع من جذور ابطال الفيلم، والذين حاولوا استثمار جذورهم من خلال اختيار الموسيقي المختلفةو أن قيمة الفيلم تنبع من أنه اثبت أن الإسكندرية مازالت مدينة حاضنة لكل الجنسيات.

يشار الى أنه تم ادراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى ٢.١٨..٢.١٩ بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية.

وأن الاقبال الجماهيري خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.
أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"
أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"
أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"
أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"
أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"
أوبرا الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار"

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