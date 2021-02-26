ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

قالت زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، إن حالة والدها حرجة، وتم وضعه على التنفس الصناعي، ومتواجد حاليا في مستشفى العزل بالعجوزة.



وأشارت "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن والدها مصاب بفيروس كورونا، لافتة إلى أن والدها كان لديه تصوير في لبنان، وعقب عودته أصيب بهبوط في الضغط، وعندما توجه للطبيب اكتشفوا أنه مصاب بكورونا.



وطالبت ابنة الفنان يوسف شعبان، الجمهور بالدعاء له، قائلة: "أكتر حاجة محتاجنها هو الدعاء".

