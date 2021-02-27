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أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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مع استمرار الأجازة الأسبوعية للجهاز المصرفي استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، بعد أن شهدت العملة الأمريكية ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع بالبنوك المصري، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الدولار في البنوك.


سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
 15.73 جنيه للبيع.

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