مباريات مرتقبة لأندية المنوفية والشرقية في انطلاق الدور الثاني للقسم الثالث









تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة الأولى للدور الثاني من منافسات المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث .



ومن المقرر أن يستضيف فريق فاقوس الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة نظيرة فريق أبو حماد صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة، وشهد لقاء الدور الاول خسارة ابو حماد على ملعبة بهدف نظيف .





ويحل فريق ديرب نجم الذي يملك 10 نقاط بالمركز الثالث عشر ضيفا على المتصدر فريق بلبيس برصيد 31 نقطة، وشهد لقاء الدور الاول فوز بلبيس خارج ملعبة على ديب نجم بهدفين دون مقابل .





وعلى ملعب مركز شباب الباجور يخوض فريق عرب الرمل مواجهة مع نظيرة فريق مركز شباب تلا، وشهد لقاء الدور الاول فوز شباب تلا بهدف دون مقابل .



ويخوض فريق منوف لقاء هام مع فريق ميت خاقان ويدخل كلاهما اللقاء برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الاول فوز منوف خارج ملعبة بهدفين دون مقابل .



ويحل غزل شبين صاحب 17 نقطة ضيفا على فريق مركز شباب عرابي الذي يملك 9 نقاط، وشهد لقاء الدور الاول تعادل الفريقان 1/1 على ملعب الغزل .



ويلاقي فريق مركز شباب بطا السابع برصيد 19 نقطة نظيرة فريق الشرقية الثالث برصيد 29 نقطة في مواجهة من العيار الثقيل وشهد لقاء الدور الاول فوز الفريق الشرقاوي بهدفين دون مقابل .



ويستضيف فريق مركز شباب عرابي نظيرة فريق نادي ميت خلف وخرج لقاء الدور الاول بفوز الفريق المنوفية بثنائية دون مقابل على ملعبه لميت خلف .





ترتيب المجموعة العاشرة



1. بلبيس31 نقطة

2.فاقوس 31 نقطة

3. الشرقية 29 نقطة

4.ميت خلف 25 نقطة

5. تلا 22 نقطة

6. ابو حماد 21 نقطة

7. بطا 19 نقطة

8. ميت خاقان 19 نقطة

9.ابو كبير 19 نقطة

10. منوف 19 نقطة

11.غزل شبين 17 نقطة

12.عرب الرمل 15 نقطة

13.ديرب نجم 10 نقاط

14. عرابي 9 نقاط

15.شباب ديرب نجم 3 نقكة