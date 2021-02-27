"إدارة قنا" تحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة الإلقاء

قال الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا التعليمية، إن الإدارة حققت إنجازا كبيرا برعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حيث فازت الطالبة أمنية حسن عبدالعظيم بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء.





وأضاف مدير عام الإدارة، أنه يقدر دور كل من ساهم في هذا التفوق من التوجيه المختص والمعلمين المشرفيين ومدير المدرسة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الباهر يمثل نجاحًا للجميع، ودائما يسعى إلى تشجيع الجميع وإبراز دورهم.



