شاهد.. "التضامن": بدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة" أول مارس المقبل

قال الدكتور خالد عبدالفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة كانت تهتم بعدد محدود من القرى، وهي الخاصة بمعدلات الاحتياج العالية ونسب الفقر المرتفعة.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية من المبادرة التي تبدأ في الأول من مارس المقبل، تشمل تطوير عدد ضخم من القرى وتوسيع النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة لتشمل كل محافظات مصر، معلقُا: "المرحلة الثانية 10 أضعاف القرى الذي تم تطويرها في المرحلة الأولى، ويشارك فيها نصف عدد الحكومة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني".



