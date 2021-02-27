عمرو أديب: "الـ 10 أيام الماضية كنت فاضي وبتألم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العشرة أيام الماضية لم يكن ورائه شيئا إلا متابعة الوضع، معلقا: "العشر أيام اللي فاتت كنت فاضي ومتألم.. معملتش حاجة غير أني كنت فاضي وبتألم".





وأبدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، دهشته من اطلاق طلاب الجامعات هاشتاج باللغة الإنجليزية تعبيرا عن تخوفهم من التوجه للجامعات بسبب فيروس كورونا، معلقا: "ليه الهاشتاج كله بالإنجليزي".



