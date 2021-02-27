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عمرو أديب: "الـ 10 أيام الماضية كنت فاضي وبتألم"

السبت 27/فبراير/2021 - 03:15 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن العشرة أيام الماضية لم يكن ورائه شيئا إلا متابعة الوضع، معلقا: "العشر أيام اللي فاتت كنت فاضي ومتألم.. معملتش حاجة غير أني كنت فاضي وبتألم".

وأبدى "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، دهشته من اطلاق طلاب الجامعات هاشتاج باللغة الإنجليزية تعبيرا عن تخوفهم من التوجه للجامعات بسبب فيروس كورونا، معلقا: "ليه الهاشتاج كله بالإنجليزي".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، مخاطبا طلاب الجامعات، "عايزين تعملوا هاشتاج معاكم.. بس ليه بالإنجليزي، أنتم بتكلموا وزير التعليم العالي جوه مصر".

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