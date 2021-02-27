أسعار الذهب اليوم السبت 27-2-2021.. المعدن الأصفر يلتقط الأنفاس بعد الخسائر الفادحة

إلتقطت أسعار الذهب الأنفاس فى تعاملات اليوم السبت، بعد أن أصيبت بخسائر فادحة أمس ليفقد العيار ما يقرب من 11 جنيه منذ بداية التعاملات وحتى الآن وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعاً في مصر 776 جنيه مقارنة بحوالى 787 جنيه بنهاية تعاملات الأمس الخميس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتي شهدت انخفاضات كبيرة فى الفترة الأخيرة نتيجة اقبال المستثمرين على شراء سندات الخزانة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار وهو ما يؤثر سلباً على أسعار الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهم.

أسعار الذهب في مصر الآن:

عيار 21 يسجل 776 جنيها

عيار 18 يسجل 665 جنيها

عيار 24 يسجل 886 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أدني مستوي منذ يونيو بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية، لتحقق خسائر أسبوعية وشهرية.









وهبط المعدن الأصفر لأدنى مستوى في حوالي 8 أشهر، حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع صعود الدخل بأكبر وتيرة منذ أبريل.





في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، كما ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع بعكس التوقعات.





وعانى الذهب من خسائر قوية أسبوعية وشهرية بنحو 2.7 بالمائة و6.5 بالمائة على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 2.6 بالمائة، أو ما يعادل 46.60 دولار، ليصل إلى مستوى 1728.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يونيو.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.3 بالمائة، ما يوازي 40.30 دولار، ليسجل مستوى 1730.27 دولار للأوقية.



