Advertisements

هالة صدقي: تعرضت للخيانة .. "ومشكلتى مع زوجي وراها واحدة ست"

السبت 27/فبراير/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 

قالت النجمة هالة صدقى تعرضت للخيانة مرة واحدة فى حياتى ولم اكن اتوقع ان امر بهذه التجربة وكنت واثقة فى نفسى جدا ولا استطيع ان افكر فى ان من الممكن ان حد يخونى ، ومشكلتى مع زوجى سببها فى الغالب  ورائها واحدة ست ، وهو يعيش حاليا فى امريكا ورفضت ان اتسامح ولا استحق ان اتشتم انا واسرتى لمدة ست سنوات على الفيس لماذا وايه السبب .


وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، لم امنع اولادى من انهم يكلموا زوجى بل بالعكس حرصت على ذلك ، وهو نزل من امريكا قام بتخليص بعض الاوراق ضد اولادى " حاجات يمتلكوها " . 

وتابعت انا وقفت جانبه وساعدته ، ولكنى عنيدة وارفض مسامحته بسبب صدمتى بما فعله وسباب وشتائم ، ورفعت قضية نفقة ضده لان لم يعد هناك وسيلة لى توجعه الا النفقة وذلك للرد على اساءته لى .

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد مهددة بالفشل

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»