هالة صدقي: تعرضت للخيانة .. "ومشكلتى مع زوجي وراها واحدة ست"





قالت النجمة هالة صدقى تعرضت للخيانة مرة واحدة فى حياتى ولم اكن اتوقع ان امر بهذه التجربة وكنت واثقة فى نفسى جدا ولا استطيع ان افكر فى ان من الممكن ان حد يخونى ، ومشكلتى مع زوجى سببها فى الغالب ورائها واحدة ست ، وهو يعيش حاليا فى امريكا ورفضت ان اتسامح ولا استحق ان اتشتم انا واسرتى لمدة ست سنوات على الفيس لماذا وايه السبب .









وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، لم امنع اولادى من انهم يكلموا زوجى بل بالعكس حرصت على ذلك ، وهو نزل من امريكا قام بتخليص بعض الاوراق ضد اولادى " حاجات يمتلكوها " .



