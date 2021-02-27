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هالة صدقي: تعرضت للخيانة .. "ومشكلتى مع زوجي وراها واحدة ست"
السبت 27/فبراير/2021 - 12:02 ص
الفجر الفني
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قالت النجمة هالة صدقى تعرضت للخيانة مرة واحدة فى حياتى ولم اكن اتوقع ان امر بهذه التجربة وكنت واثقة فى نفسى جدا ولا استطيع ان افكر فى ان من الممكن ان حد يخونى ، ومشكلتى مع زوجى سببها فى الغالب ورائها واحدة ست ، وهو يعيش حاليا فى امريكا ورفضت ان اتسامح ولا استحق ان اتشتم انا واسرتى لمدة ست سنوات على الفيس لماذا وايه السبب .
وأضافت هالة اثناء حلولها ضيفه ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، لم امنع اولادى من انهم يكلموا زوجى بل بالعكس حرصت على ذلك ، وهو نزل من امريكا قام بتخليص بعض الاوراق ضد اولادى " حاجات يمتلكوها " .
وتابعت انا وقفت جانبه وساعدته ، ولكنى عنيدة وارفض مسامحته بسبب صدمتى بما فعله وسباب وشتائم ، ورفعت قضية نفقة ضده لان لم يعد هناك وسيلة لى توجعه الا النفقة وذلك للرد على اساءته لى .
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