سيدة تتهم شقيقها بمحاولة دهسها بسيارته في الشرقية

اتهمت سيدة في العقد الرابع من العمر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية شقيقها بمحاولة دهسها بسيارته بسبب خلافات بينهما على الميراث.





وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من "ن. ا. أ" مقيمة بقرية المناجاة الكبرى التابعة لمركز الحسينية باتهام شقيقها أحمد 33 عاما بمحاولة دهسها بسيارته بسبب خلافات بينهما علي الميراث.





وأظهر ممقطع فيديو متداول يوثق عملية محاولة الدهس وذلك بعدما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.





وبين الفيديو شخص يقود سيارة ملاكي في شارع عام وأثناء سير سيدة ترتدي جلبابًا أسود اقترب منها قائد السيارة محاولا الاصطدام بها.



