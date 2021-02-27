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هشام عباس: أنا بطل العالم في الأكل وبحب الفول بالبشاميل والتسعينيات كانت بداية الشهرة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
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انطلاق أولى حلقات برنامج "أنا وأختي" عبر فضائية "صدى البلد" للمذيعات أسما وهبة

انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج "أنا وأختي"، على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلاميتين أسما، وهبة،  واستضاف البرنامج المطرب هشام عباس الذى تحدث عن حبه الشديد للأكل وسفرياته الى نيجيريا. 

وقال المطرب هشام عباس: أنا بطل العالم فى الأكل وباكل بنهم شديد وخاصة الفول بالبشاميل، مشيرا إلى أن والده يتقن الطبخ.

وطرح النجم هشام عباس، أغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسي والعاطفي، وتقول كلماتها "هتعمل إيه فى واحد كل أمله إنه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حتكمل بيك".

 الأغنية  من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

وتابع هشام عباس، أن فترة التسعينيات يعتبرها فترة الانطلاق له وبداية شهرته، ثم تلتها فترة الألفينات.

وأضاف عباس أن الأغانى القديمة له ولغيره من الفنانين تصنع حالة خاصة عند سماعها حاليا، وأنه خلال فترة التسعينيات، أجرى العديد من المقابلات مع أهم الملحنين، وأحيا الكثير من الحفلات، وغنى هشام عباس خلال استضافته باقة من أروع أغاني التسعينيات. 

وقال الفنان هشام عباس، إن الفنان حميد الشاعرى طلب منى الظهور فى أغنيته "جلجلى جلجلة".

وأضاف أنه خلال فترة التسعينيات كان يحب الظهور بـ"لبس الموضة"، مثل ارتداء التيشرتات التى تحمل الرسومات وفوقها قميص.

ولفت هشام عباس، أنه سافر إلى نيجيريا كثيرا بسبب عمل والده بها 14 عامًا.

وعن زواجه، قال إن قصة الحب بينه وبين زوجته بدأت 1994، معقبا: "محمد محيي غنالي أعاتبك على إيه فى الفرح".

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