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شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

السبت 27/فبراير/2021 - 01:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 27 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت تفاصيل حالة الطقس كالتالي:

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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