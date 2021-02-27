فى عيد ميلاده.. تعرف على الخلاف بين محمد عوض والعندليب





تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل محمد عوض، ويعد واحداً من أهم نجوم جيله، واستطاع أن يخلد ذكراه بأعماله المميزة.









وكشف المخرج عادل عوض ابن الراحل محمد عوض أن العندليب عبدالحليم حافظ غضب من والده بسبب مسرحية مطرب العواطف، قائلا:" قدم والدى فى الستينات مسرحية «مطرب العواطف» مع عبد المنعم مدبولى وعقيلة راتب، وهى المسرحية التى غضب بسببها عبدالحليم حافظ، وقاطع والدى، لأن بعض الحاقدين أوعزوا له بأنه يقصده، حتى إن العندليب قابله فى الإذاعة ولم يسلم عليه".









يذكر أن محمد عوض قدم العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين مسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس»، وأفلام سينمائية أشهرها «إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي»، كما ظلت أعماله المسرحية محطات هامة في تاريخ المسرح المصري، ومنها «الطرطور، العبيط، مراتي تقريبا، طبق سلطة، مجرم رغم أنفه».











