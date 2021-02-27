Advertisements

فى عيد ميلاده.. تعرف على الخلاف بين محمد عوض والعندليب

السبت 27/فبراير/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل محمد عوض، ويعد واحداً من أهم نجوم جيله، واستطاع أن  يخلد ذكراه بأعماله المميزة.


وكشف المخرج عادل عوض ابن الراحل محمد عوض أن العندليب عبدالحليم حافظ غضب من والده بسبب مسرحية مطرب العواطف، قائلا:" قدم والدى فى الستينات مسرحية «مطرب العواطف» مع عبد المنعم مدبولى وعقيلة راتب، وهى المسرحية التى غضب بسببها عبدالحليم حافظ، وقاطع والدى، لأن بعض الحاقدين أوعزوا له بأنه يقصده، حتى إن العندليب قابله فى الإذاعة ولم يسلم عليه".


يذكر أن محمد عوض قدم العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين مسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس»، وأفلام سينمائية أشهرها «إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي»، كما ظلت أعماله المسرحية محطات هامة في تاريخ المسرح المصري، ومنها «الطرطور، العبيط، مراتي تقريبا، طبق سلطة، مجرم رغم أنفه».



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عوض بروفايل النجوم العندليب

أخبار تهمك

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

منذ 33 دقيقة

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ عمرو أديب عقب نجاته من حادث السير

منذ ثلث ساعة

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وضع النجم يوسف شعبان على جهاز التنفس الاصطناعي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يُحدد 6 ملايين دولار لبيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مفاجأة محمد محسن لزوجته هبة مجدي في عيد ميلادها (صورة)

عبدالرحمن الأبنودي يوضح مدى التشابه بين ماجدة الرومي والعندليب (فيديو)

في عيد ميلاده.. أحلام أبوتريكة التي لم تتحقق

في عيد ميلاده.. تعرف على أزمات سليمان عيد في 2020

في عيد ميلاده.. تعرف على عمر هاني رمزي الحقيقي وبدايته في عالم الفن

في عيد ميلادها.. عمر خورشيد أول مكتشف لموهبة شريهان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

ندم على رحيله.. موسيماني يعيد أول المعارين إلى الأهلي

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»