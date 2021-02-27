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العناني: نتوقع عودة السياحة لطبيعتها في 2024 (فيديو)

السبت 27/فبراير/2021 - 06:46 ص
خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه زار برفقة وزير الطيران عددًا من المحافظات السياحية لتقييم الوضع، ومنها محافظتي الأقصر وسوهاج اليوم.

وأضاف "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن معدلات السياحة شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال 3 شهور، حيث استقبلت مصر من 270 إلى 290 ألف زائر شهريا، لافتا إلى أنها معدلات ضعيفة مقارنة بالوضع قبل الجائحة، ولكن المؤشر تصاعدي.

وأكد وزير السياحة والآثار، أن هناك تفاؤل بالمقصد السياحي المصري، منوها بأن الإحصائيات الدولية تشير إلى عودة السياحة على مستوى العالم للمعدلات الطبيعية في خريف 2024 للوصول إلى الأرقام التي كانت في عام 2019.

ولفت إلى أنه لو ارتفع معدلات الحصول على التطعيم، والجائحة اختفت، متوقعا أن تصل معدلات السياحة بمصر لمعدلات معقولة في خريف 2022.

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خالد العناني بوابة الفجر الفجر السياحة

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