عاجل.. وضع النجم يوسف شعبان على جهاز التنفس الاصطناعي





أكدت زينب ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان، أنه تم وضع والدها على جهاز التنفس الصناعي، بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، انه تم اكتشاف إصابة والدها بالفيروس بعد انخفاض ضغط دمه.





وأشارت زينب يوسف شعبان، إلى أنه تم نقله لمستشفى العزل بمجرد اكتشاف إصابته بالفيروس.





ولفتت الانتباه إلى أن النجم الكبير وأسرته عانوا من الشائعات طوال الفترة الماضية، معبرة عن امله في أن تتوقف.