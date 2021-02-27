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تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021 بمحافظة الدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة
السبت 27/فبراير/2021 - 07:14 ص
محمد كشك
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تشهد معظم قرى ومدن محافظة الدقهلية اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في الطقس الجوي لتتمتع بطقس معتدلا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس نهارا بالمقارنة بالأيام الماضية والتي شهدت طقسا سيئا وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وأمطار غزيرة.
وتمتعت المحافظة بطقس صافي مشمس بدرجة حرارة بلغت 24 درجة مأوية، برياح بسرعة 21 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 51%.
فيما استمرت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وسواحل جمصة في التوقف خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.
وشهدت الأسواق التجارية إقبالا ملحوظ من قبل المواطنين خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.
واستمرت الأجهزة التنفيذية في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة تحسبا لأى تغيير مفاجئ في حالة الطقس، واستمر رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في كسح مياه الأمطار المتراكمة من الأيام الماضية.
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