تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021 بمحافظة الدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد معظم قرى ومدن محافظة الدقهلية اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في الطقس الجوي لتتمتع بطقس معتدلا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وسطوع لأشعة الشمس نهارا بالمقارنة بالأيام الماضية والتي شهدت طقسا سيئا وانخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وأمطار غزيرة.





وتمتعت المحافظة بطقس صافي مشمس بدرجة حرارة بلغت 24 درجة مأوية، برياح بسرعة 21 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 51%.





فيما استمرت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وسواحل جمصة في التوقف خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.





وشهدت الأسواق التجارية إقبالا ملحوظ من قبل المواطنين خوفا من أي تغيير مفاجئ في حالة الطقس.



